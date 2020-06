Resolutie over invoering praktijktests op arbeids- en huurmarkt begraven in commissie

De resolutie van oppositiepartij sp.a over de invoering van praktijktests op de arbeidsmarkt en op de private huurmarkt is donderdag weggestemd in de verenigde commissies Werk en Wonen van het Vlaams Parlement. Indiener Maxim Veys (SP.A) betreurt dat de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open VLD) het debat niet wilden aangaan.

Twee weken geleden moest de regering-Jambon een ‘crisette’ bezweren over het al dan niet gebruiken van praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Na een crisisvergadering bereikte de regering toen een akkoord om niet te spreken van praktijktesten, maar om te werken met een “academisch monitoringsysteem” dat de discriminatie in kaart moet brengen.

De regeringspartijen hebben de rangen over het ‘p-woord’ nu gesloten. Vorige week werd een resolutie van Groen over de invoering van praktijktesten op de huurmarkt weggestemd, vandaag/donderdag gebeurde hetzelfde met een resolutie van sp.a die voorzag in praktijktesten op de arbeidsmarkt en op de private huurmarkt.

Dat gebeurde zonder veel discussie. De meerderheid had duidelijk geen zin in een nieuw rondje discussiëren over de (on)zin van praktijktesten. SP.A drong nog aan op hoorzittingen met academici, maar de resolutie werd finaal weggestemd. “We betreuren dat de meerderheid het debat uit de weg ging. De academici gingen ongetwijfeld pleiten voor praktijktesten. We hebben nog altijd geen zicht of die academische monitoring een valabel instrument zullen zijn”, zegt indiener Maxim Veys.