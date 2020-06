Dries Mertens is nu echt God in Napels: ‘Ciro’ net als Maradona vereeuwigd op een muur (maar wel iets kleiner)

Dries Mertens is God in Napels. Dat werd deze week nog maar eens duidelijk toen de clubtopscorer zijn handtekening onder een muurschildering mocht zetten.

Mertens is met 122 doelpunten de meest doeltreffende speler ooit in de clubgeschiedenis van Napoli. Daarmee brak hij het record van Marek Hamsik, terwijl hij de legendarische Diego Maradona al langer gepasseerd was met z’n doelpunten.

“Ciao Dries, vriend. Ik ben trots dat jij mijn record gebroken hebt. Napoli wordt elke dag sterker. Ik hoop dat je team sterker wordt dan dat van mij, zodat jullie een nieuwe titel kunnen winnen voor de mensen van Napoli”, reageerde Maradona. “Bedankt voor de lieve woorden”, tweette Mertens, die een dag eerder een contractverlengingen tot 2022 had ondertekend.

Niet onlogisch, want de Rode Duivel is enorm populair in de Italiaanse stad. Zo populair zelfs dat op het Quartieri Spagnoli een muurschildering van ‘Ciro’ getekend werd. Naar het voorbeeld van de bekende muurschildering van Maradona in dezelfde stad. Mertens kwam het kunstwerk persoonlijk tekenen. Onder grote belangstelling, of wat dacht u? Zijn naam werd luidkeels gescandeerd door de aanwezige Napoli-supporters.

VIDEO NM - Dries Mertens ai Quartieri Spagnoli autografa il suo murales! @dries_mertens14 pic.twitter.com/AAxLLrSIxL — Napoli Magazine (@napolimagazine) June 24, 2020

Mertens treedt dus alweer in de voetsporen van Maradona, maar qua muurschilderingen moet onze landgenoot nog wel enkele boterhammen eten vergeleken met die van de Argentijnse legende.