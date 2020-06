Soap rond Club Brugge-doelwit Adolfo Gaich gaat door: Franse club keldert marktwaarde met bod, spits siert voorpagina in Portugal

Club Brugge is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Voorlopig zonder inkomende transfers. Nochtans speurt het volop naar versterking. Een van de prioriteiten is een scorende spits. De Argentijn Adolfo Gaich staat nog steeds op het lijstje, maar het dossier zit vast. Zo kwam ook het Franse Nantes te weten, zij het door hun eigen schuld.

Groot, sterk en doelgericht. Club Brugge stond in januari dicht bij een transfer van Gaich, in zijn land geprezen als De nieuwe Gonzalo Higuaín. De voorzitter van zijn club San Lorenzo was zelfs naar Dubai afgereisd om met een delegatie van Club Brugge te onderhandelen. Een finaal akkoord bleef uit omdat de voorzitter, die nog maar net was aangetreden en de supporters niet voor het hoofd wilde stoten, steeds meer geld vroeg.

Club besloot daarop de Tsjech Michael Krmencik aan te trekken, maar de sportieve leiding van blauw-zwart heeft de piste Gaich nooit helemaal opgegeven. Alle leden van het transfercomité zijn het er over eens dat de Argentijn alle kwaliteiten heeft om uit te groeien tot de nieuwe nummer 9. Er is ook al veel energie gestoken in dit dossier en de speler kreeg de boodschap mee dat “wat in januari niet kan, in de zomer misschien wel mogelijk is”.

Foto: AFP

Koopje?

In mei was is er inderdaad een evolutie. De coronacrisis drukte op de prijzen in de wereldmarkt, waardoor Club misschien een zaakje kon doen. De afkoopclausule in Gaich’ contract bedraagt 15 miljoen dollar netto (wat bruto neerkomt op ongeveer 16 miljoen euro), maar hij wil zijn in 2021 aflopende contract niet verlengen. Hierdoor daalde zijn waarde en moet San Lorenzo hem verkopen om hem volgend jaar niet gratis te zien gaan.

Dat had blijkbaar ook Nantes in de mot. De Franse eersteklasser met oude bekenden als Renaud Emond (ex-Standard) en Moses Simon (ex-Gent) besloot volgens L’Equipe een officieel bod uit te brengen op Gaich. Eentje van… 3 miljoen euro. San Lorenzo weigerde dat waarschijnlijk zonder één seconde te overwegen want volgens de sportkrant wil de club minstens 7-8 miljoen voor de spits. Nantes schrapte Gaich vervolgens van hun wensenlijstje voor deze zomer.

Club Brugge kijkt intussen ook al uit naar alternatieven voor de Argentijnse nummer negen. “Omdat er de voorbije maanden geen wedstrijden waren, had ik meer tijd om spelers te bekijken”, aldus trainer Philippe Clement. “Elke week hebben we overleg over wie interessante spelers voor Club Brugge kunnen zijn.”

Soap

Maar er is hoop voor Gaich. In Italië wordt hij deze week alweer duchtig gelinkt aan AC Milan. Volgens Tuttosport zien de Rossoneri hem als de ideale opvolger voor Zlatan Ibrahimovic. De nummer acht uit de Serie A zou in gesprek zijn met de entourage van Gaich. Al zou Milan ook werken aan enkele alternatieven: Luka Jovic (Real Madrid), Victor Osimhen (Lille en ex-Charleroi) en Patrick Schick (RB Leipzig, gehuurd van AS Roma).

“Adolfo kan voor minder dan zijn afkoopclausule verkocht worden”, liet de manager van de Argentijn weten aan Calciomercato. “Hij wil in Italië spelen, maar er zijn veel clubs geïnteresseerd.”

Zo zou ook Inter azen op Gaich, voor wanneer Lautaro Martinez naar FC Barcelona zou vertrekken. En in Portugal denken ze dat de spits op weg is naar Benfica. Dat zou volgens Record 10,5 miljoen euro willen betalen voor 70 procent van zijn rechten.