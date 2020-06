Antwerp geeft Dragan Lausberg (ex-Standard) contract: youngster meteen mee op stage

Antwerp FC vertrekt aanstaande zaterdag met 24 spelers op stage. Daarbij ook een nieuw gezicht, want Dragan Lausberg (18) komt de rangen versterken. De linksvoetige verdediger tekende bij de Great Old een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar. De Luikenaar komt over van Standard, waar zijn verbintenis afliep.

Voor Lausberg gaat het razendsnel. Na een aantal trainingen bij de beloften van RAFC kreeg hij zijn kans bij de A-kern. Nu mag hij ook op stage zijn kunnen tonen aan de nieuwe T1 Ivan Leko.

Lausberg is een polyvalente linkspoot die zowel op de back als in het centrum uit de voeten kan. Hij speelde voorheen bij STVV, OH Leuven en Standard, en droeg bij de nationale U16 en U17 de kapiteinsband. Afgelopen seizoen lag de talentvolle youngster negen maanden in de lappenmand door een zware knieblessure.