De eerste hitte(golf) is altijd de lastigste, maar waarom? En hoe kunnen we ons er op voorbereiden?

Het is momenteel puffen en zweten. Op vrijdag gaan de temperaturen al naar 32 graden. Of we uiteindelijk net wel of net niet op een hittegolf stranden, is onzeker. Maar wat wel zeker is: Deze warme periode is goed nieuws voor de rest van de zomer en mogelijke nieuwe hittegolven. “Ons lichaam past zich aan om beter om te gaan met hitte”, zegt de Nederlandse thermofysioloog Hein Daanen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Beter nog, je kan het lichaam in de lente ook al trainen op warme zomers. Zelfs in bad.