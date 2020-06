Reglementswijziging over nieuwe kernen in promotie- en bekerfinale geschrapt

De Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de reglementswijziging die het mogelijk zou maken om in de 1B-finale tussen OH Leuven en Beerschot en de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp nieuwe spelers op te stellen, geschrapt. Die schrapping, die er kwam op aansturen van de Wereldvoetbalbond FIFA, werd donderdag betekend in de bondsbladen.

Eind mei paste de Belgische voetbalbond zijn reglement op vraag van de Pro League aan, met het oog op de bekerfinale (1 augustus) en de terugmatch in de 1B-finale (2 augustus). Het gaat om wedstrijden van het seizoen 2019-2020 die door het verbod op competitiewedstrijden tot en met 31 juli wegens de coronacrisis niet gespeeld kunnen worden voor 30 juni, de dag waarop de eindstanden in principe definitief zijn. Voor wedstrijden die alsnog buiten hun normale competitiedag plaatsvinden, geldt de regel dat enkel spelers mogen opgesteld worden die ook op de oorspronkelijk wedstrijddatum gekwalificeerd waren. Maar de Pro League paste daar een mouw aan: uitzonderlijk zouden OHL, Beerschot, Club Brugge en Antwerp in die wedstrijden nieuw aangetrokken spelers mogen opstellen.

Maar de FIFA ging prompt op de rem staan en schreef de Belgische voetbalbond en de Pro League aan dat nieuwe spelers niet mogen aantreden in die finales. De Hoge Raad, de regelgevende instantie binnen de KBVB, schrapte daarom op 15 juni die reglementswijziging. Dat werd donderdag betekend in de bondsbladen.

Intussen sloot de Pro League met spelersvakbond Sporta een akkoord om de CAO tot 2 augustus te verlengen, waardoor spelers toch nog kunnen meespelen in alle wedstrijden van het seizoen 2019-2020 die tot dan nog moeten afgewerkt worden. Aan die documenten wordt de laatste hand gelegd.