Een normale start wordt het niet: zo zal het onderwijs er volgend schooljaar uitzien

De grote lijnen voor het onderwijs volgend jaar liggen vast. Een normale start van het schooljaar wordt het niet - corona sluipt nog altijd rond in de samenleving - maar de plannen moeten toch op zijn minst vermijden dat de scholen halsoverkop gesloten moeten worden als er een tweede golf zou uitbreken. Een kleurencode maakt duidelijk hoe zwaar scholen zich dan moeten aanpassen. Wij lijsten op hoe dat precies in zijn werk gaat.

CODE GROEN

In mensentaal: alles weer bij het oude. Deze fase kan enkel als de bevolking gevaccineerd is of als er een groepsimmuniteit gegroeid is bij de bevolking. Daar zijn we nog lang niet, dus is de ...