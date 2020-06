Thee-relletje tussen Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk: “Dit is een oorlogsverklaring”

Britten en hun thee, het blijft gevoelig liggen. Dat blijkt ook nu weer uit hun reactie op een video waarin een populaire Amerikaanse TikTok-gebruikster haar bereiding van “het perfecte tasje Britse thee” deelde.

Bijna 250 jaar na de Boston Tea Party (protest uit 1773 dat tot de Amerikaanse onafhankelijkheid zou leiden) is thee opnieuw het middelpunt van een diplomatiek “relletje” tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het begon met een video van een zekere Michelle, een Amerikaanse die in het Verenigd Koninkrijk woont en ruim 185.000 volgers heeft op TikTok. Volgens haar recept maak je Britse thee door een tas te vullen met water uit de kraan, dat één minuut op te warmen in de microgolf en vervolgens veel melk en een theezakje toe te voegen. Afwerken doe je door - opnieuw erg veel - suiker erbij te gieten en eens goed te roeren.

Het filmpje schoot in het verkeerde keelgat van de Britten en was onder meer een topic in het Britse tv-programma ‘This morning’, waarin presentatrice Davina McCall het zelfs “een oorlogsverklaring” noemde. Karen Pierce, de Britse ambassadrice in Washington D.C., schakelde zelfs het leger in om de Amerikanen te tonen hoe je thee echt bereidt.

Die video triggerde meteen een antwoord van Woody Johnson, de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Hij liet de thee achterwege en focuste zich op een zwakheid van de Britten: koffie. Al moet gezegd: zijn videobereiding viel ook niet echt in de smaak op Twitter. Nu maar hopen dat hij niet op Italiaanse tenen getrapt heeft.