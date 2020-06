Aantal nieuwe besmettingen daalt nauwelijks nog

Gemiddeld worden er in ons land 93 nieuwe besmettingen per dag geteld. Dat meldt Sciensano. Zij startten disndag met een nieuwe vorm van rapportering waarbij ze focussen op de trends van de afgelopen dagen in plaats van de concrete dagcijfers. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen nauwelijks nog daalt.

Nieuwe besmettingen

In de periode van 15/06 tot 21/06 kwamen er per dag gemiddeld 93 nieuwe besmettingen bij in ons land. De zeven dagen daarvoor waren dat er nog 94. Dat is een daling van 1 procent.

In het totaal zijn er in ons land ondertussen 61.007 besmettingen geteld.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. Van 18/06 tot 24/06 waren er gemiddeld 15 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. In de periode 11/06 tot 17/06 waren dat er nog 20. Dat is een daling van 22 procent.

Tussen 18 juni en 24 juni werden 108 door het labo bevestigde Covid-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 188 verlieten het ziekenhuis. 14 opgenomen patiënten in deze periode waren afkomstig uit een woon-zorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Op 24 juni werden 268 ziekenhuisbedden ingenomen door het labo bevestigde Covid-19-patiënten, waarvan 40 bedden op intensieve zorgen. 21 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 76, waarvan 20 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Overlijdens

Voor de sterfgevallen is er sprake van een daling van 25 procent. In de periode 15/06 tot 21/06 stierven er gemiddeld 6 mensen per dag ten gevolge van Covid-19. De week daarvoor ging dat over 8.

In totaal werden er in ons land 9.726 sterfgevallen gerapporteerd. 4.881 in Vlaanderen, 3.363 in Wallonië en 1.482 in Brussel.

