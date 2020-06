Politie verspreidt opsporingsbericht: wie herkent deze man in Anderlecht?

/ Brussel / Anderlecht - In het kader van een gerechtelijk onderzoek is de politie op zoek naar een man van Oost-Europese origine. De politie verspreidde ook videobeelden die twee jaar geleden werden vastgelegd in Anderlecht.

De persoon in kwestie is tussen 1.75 meter en 1.80 meter lang en stevig gebouwd. Hij zou rond de veertig jaar zijn. “Hij heeft donker kort geknipt haar en heeft waarschijnlijk een snor”, klinkt het nog in het opsporingsbericht. Waarom de man wordt gezocht, is onduidelijk.

Wie de man denkt te herkennen, wordt gevraagd om contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.