Dressuurkampioen (29) krijgt zes jaar cel voor ongewenste intimiteiten en verkrachting van minderjarige leerlingen in manege

Overijse -

Dressuurkampioen Naoufal H. (29) is donderdag in Brussel veroordeeld tot 6 jaar cel voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van meer dan vijf minderjarige leerlingen in de manege van zijn ouders in Overijse. Een opluchting voor de slachtoffers, al realiseren de jonge vrouwen zich dat het dossier daarmee nog niet is afgerond.