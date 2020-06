Ze lusten elkaar intussen rauw na racismerel, maar trio van Veronica Inside zat door toeval weer aan tafel: “Wij zijn witheet”

De heisa rond het voetbalprogramma Veronica Inside blijft nazinderen in Nederland. René van der Gijp en Johan Derksen, die een racistische ‘grap’ maakte, willen niet langer samenwerken met presentator Wilfred Genee maar waren dat woensdagavond door toeval wel verplicht.

Voor wie de hele heisa gemist heeft. Vorige week passeerde in het voetbalprogramma een beeld van een als zwarte piet geschminkte man die zich tussen een Black Lives Matter-manifestatie in Leeuwarden had geposteerd. Voldoende aanleiding voor Derksen om de opmerking “Weten we zeker dat dit niet Akwasi is” te delen. U moet weten: Akwasi is een Nederlandse rapper die bij onze noorderburen bekend staat om zijn strijd tegen Zwarte Piet en daarbij de figuur van Sinterklaas op de korrel neemt. Een niet bepaald gepast mopje dus, wat tot aardig wat commotie leidde.

Derksen en Van der Gijp gaven aan dat die laatste aflevering hen zo in het verkeerde keelgat geschoten is dat ze eraan denken om te stoppen. “Ik ga deze zomer eens goed nadenken of ik mijn contract al uitdoe”, vertelde Derksen aan De Telegraaf. Hij en Van der Gijp voelen zich verraden door presentator Wilfried Genee, die het tweetal volgens hen zonder voorbereiding “voor het Joegoslavië-tribunaal zette”, zo omschrijft Van der Gijp bij RTL de aanwezigheid van advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta in de studio.

Maar door toeval zaten de drie woensdagavond weer samen aan tafel. Derksen, Van der Gijp en Genee werden maanden geleden geboekt voor een optreden via een livestream voor businessclubleden van de Nederlandse eersteklasser FC Twente. Dat ging gewoon door, maar van een verzoeningspoging is absoluut geen sprake. “Ik had een huilende vrouw van Bas Nijhuis aan de lijn”, aldus Van der Gijp over de organisator van de uitzending. “Als het niet door zou gaan, zou zij morgen het faillissement moeten aanvragen. Wij hebben het dus voor haar gedaan.”

Geen toekomst meer

Voor Veronica Inside ziet de Nederlandse analist geen toekomst meer in de huidige vorm. “Wilfred heeft het programma opgeblazen. Als we maandag aan tafel zitten en doen of er niets is gebeurd, zijn we totaal ongeloofwaardig. Onze kijkers zijn niet gek”, aldus Van der Gijp, die wel niet uitsluit dat hij in de toekomst nog wel een ander programma met Genee zal maken. “Maar dan is dat in een andere vorm, want dit gaat gewoon echt niet meer. Ik had het er vanmiddag met Jan Boskamp over en hij denkt er net zo over.”

Derksen wil de deur nog niet definitief in het slot gooien. “We hebben nog een contract voor twee jaar en ik ben geen wegloper. Het allerergste is als mensen medelijden met je krijgen en met een bos bloemen aan de deur staan.”

Maar de laatste aflevering van dit seizoen - met Wesley Sneijder - werd alvast geschrapt. “Het is nu zo pittig geweest, nou even rust in de tent. Dus ik heb besloten de uitzending van maandag even te schrappen zodat iedereen even kan bedaren”, aldus tv-directeur Marco Louwerens.

Johan Derksen. Foto: Pim Ras Fotografie

Gesprek afgebroken

Na afloop van de bijeenkomst bij FC Twente werd een gesprek tussen de drie kemphanen over de ontstane problemen vroegtijdig afgebroken. “De emoties overheersen”, liet Derksen weten. “René en ik zijn witheet. Er is sprake van een vertrouwensbreuk. Daar zijn wij heel duidelijk over geweest.”

“We hebben wel gesproken maar er is niets opgelost”, aldus Van der Gijp, die stelde dat de show voor de businessclubleden van FC Twente prima verliep. “Je moet de mensjes een beetje vermaken.”

Voorafgaand aan de slecht getimede uitzending had Van der Gijp nog gezegd: “Gelukkig dat er geen reclameblok was ingepland afgelopen maandag. Dan had Johan Wilfred op zijn bek geslagen en was daarna weggegaan en ik waarschijnlijk ook.”

Genee was al een kwartier eerder dan zijn tafelgenoten vertrokken. “Het was een hele goede uitzending”, was het enige dat hij na afloop kwijt wilde. Over het gesprek met Van der Gijp en Derksen wilde hij niets zeggen. “Ik kies er niet voor om dat via de media te bespreken.”