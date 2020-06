Maggie De Block bij RTBF: “Ja, ik heb fouten gemaakt”

“Ja ik heb fouten gemaakt.” Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in een interview met de Franse openbare omroep RTBF. Ze kwam daar spreken over de aanpak van de coronacrisis.“Als je niks doet, kan je ook niets fout doen.”

Bij de RTBF werd minister De Block op de rooster gelegd over de aanpak van de coronacrisis. Er werd onder andere gesproken over het hoge aantal doden en het gebrek aan materiaal in de rusthuizen. Maar ook de hele mondmaskerkwestie en de beschikbare testen kwamen aan bod.

“Ik heb mijn verantwoordelijkheden genomen”, zei De Block. “Ik heb een wetenschappelijke commissie samengesteld en voortdurend contact gehad met andere ministers, de kerngroep, de crisiscel,... Daarna is de situatie verslechterd. Als je me vraagt of ik fouten heb gemaakt? Ja, ik heb fouten gemaakt. Maar dat is omdat ik gewerkt heb. Als je niks doet, kan je ook niets fout doen.”

Op de kritiek die ze vanuit het zorgpersoneel kreeg, had minister De Block dit te zeggen: “Ik begrijp dat er woede is. Zeker bij mensen die gezondheidsproblemen hebben gehad of dierbaren hebben verloren.”

