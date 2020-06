FC Red Bull Salzburg is in Oostenrijk alweer op weg naar de titel. Op de 29ste speeldag in de Bundesliga won het met 2-7 van Rapid Wien. Daarbij scoorde Zlatko Junuzovic (32) een briljant doelpunt na een corner. In één tijd in de volley in het dak van het doel. Kandidaat voor de Puskas Award voor beste doelpunt van het jaar?