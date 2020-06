Verdachte van moordpoging in Brusselse hoerenbuurt opgepakt

Brussel - De politie heeft in Brussel een man opgepakt die verdacht wordt van een poging tot doodslag in de Aarschotstraat, de Brusselse hoerenbuurt.

De feiten gebeurden op woensdag 17 juni. Verdachte E.I. en een tweede persoon kregen het aan de stok, vlak voor een café. Er ontstond een vechtpartij waarbij E.I. de andere aanviel met een kapotte glazen fles. Hij vluchtte daarna weg over de sporen en bekommerde zich niet om zijn zwaargewonde slachtoffer. Uiteindelijk slaagde de politie erin om de man nu te arresteren. Op het moment van de feiten zou hij onder invloed van drugs geweest zijn. De aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk

Het is het tweede ernstige feit op korte tijd in de Brusselse hoerenbuurt. Ook vorige week hadden Eritreeërs een Marokkaan, allen illegaal in het land, bewusteloos geslagen met een ijzeren staaf. De man verkeerde even in levensgevaar, één van de verdachten kon meteen gearresteerd worden. Een video van het geweld was te zien op sociale media.

Woensdag hield de politie nog een grote actie in de verloederde buurt waarbij maar liefst 55 mensen administratief aangehouden werden.