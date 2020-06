Tien verdachten van mensensmokkel opgepakt bij huiszoekingen in regio Luik

De federale gerechtelijke politie van Luik heeft donderdag 10 personen opgepakt die deel zouden uitmaken van een netwerk van mensensmokkelaars. In Groot-Brittannië werden dan weer twee vermoedelijke leden van het netwerk opgepakt. Volgens het federaal parket zou het netwerk transmigranten met een gehuurde zeilboot overgebracht hebben naar het Verenigd Koninkrijk. In december vorig jaar hebben de Britse politie en ‘Immigration Enforcement’ 14 personen onderschept die op die manier de overtocht hadden gemaakt.

“Het opzet van de operatie vandaag was een mensensmokkeltrafiek te ontmantelen die actief was op Belgisch grondgebied met bestemming Verenigd Koninkrijk”, zegt het federaal parket. “In België werden de migranten gehuisvest in transithotels, waarna ze vervoerd werden naar Nederland om daar, in de haven van Breskens, aan boord te gaan van een gehuurd zeilschip. In december vorig jaar, hebben de Britse politie en ‘Immigration Enforcement’ 14 personen onderschept, die via dit netwerk werden getransporteerd, bij hun aankomst op Britse bodem.”

Donderdag vonden 12 huiszoekingen plaats, voornamelijk in de regio Luik, waarbij de politie 10 verdachten oppakte. Die worden momenteel verhoord en zullen vervolgens voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of de verdachten onder aanhoudingsbevel worden geplaatst. Bij de huiszoekingen werd ook een riot gun in beslag genomen.

Nog donderdag vonden in het Verenigd Koninkrijk vier huiszoekingen plaats in woningen en één in een commercieel pand. Daarbij werden twee personen opgepakt. “De onderzoeken worden voortgezet, zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk”, aldus nog het federaal parket.