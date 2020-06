Mijnwerker vindt twee zeldzame edelstenen in Tanzania en is in een klap miljonair

In Tanzania is een mijnwerker plots miljonair geworden nadat hij twee tanzaniet-edelstenen had gevonden. De stenen bleken een klein fortuin waard: de Tanzaniaanse overheid kocht ze voor zo’n 2,9 miljoen euro over van de man. “Ik geef een groot feest en ga investeren in mijn gemeenschap”, zei de fortuinlijke winnaar.

De 52-jarige mijnwerker Saniniu Laizer wist niet wat hem overkwam toen hij de edelstenen ontdekte vorige week in Manyara, in het noorden van Tanzania. Tanzaniet, een blauwachtige steen, is een variant van het mineraal zoisiet en is erg zeldzaam. Slechts in een klein deel van het land is de steen vindbaar, nergens anders.

De twee exemplaren die Laizer vond wogen 9,27 en 5,103 kilogram, samen goed voor 7,74 miljard Tanzaniaanse shiling. Omgerekend zo’n 2,9 miljoen euro. Tijdens een feestelijke ceremonie, die ook op de nationale televisie te zien was, werd hem een cheque overhandigd door het ministerie van Mijnbouw. Ook de president van Tanzania, John Magufuli, belde Laizer op om hem te feliciteren. “Dit bewijst dat Tanzania een rijk land is”, klonk het.

Laizer, die vier vrouwen en meer dan dertig kinderen heeft, is niet van plan zijn levensstijl te veranderen. Zijn 2.000 koeien wil hij nog altijd blijven onderhouden. Toch heeft hij ook grootse plannen met het geld. Hij wil een groot feest geven en wil ook investeren in zijn gemeenschap. “Ik wil een winkelcentrum en een school bouwen”, zei hij aan BBC. “Zodat ook arme kinderen een opleiding kunnen volgen.” Of hij zich nog veilig zal voelen, als miljonair? “Dat zal geen probleem zijn, er is genoeg beveiliging hier.”