Eén dode en meerdere gewonden bij zwaar busongeval in Warschau

Bij een zwaar ongeval met een stadsbus in de Poolse hoofdstad Warschau zijn donderdag één dode en zestien gewonden gevallen, zo bevestigde Lukasz Szumowski, de Poolse minister van Volksgezondheid. Bij de gewonden zijn er vijf zwaar aan toe. Hun toestand is kritiek.

De bus reed door de vangrails van een brug, waarbij het voorste gedeelte meters lager in de afgrond is terechtgekomen. Het achterste gedeelte van de bus bleef gedeeltelijk op de brug staan. Meerdere passagiers zitten nog vast in het voorste gedeelte. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.