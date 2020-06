Van een frietcover van Guus Meeuwis tot ‘Kamp Waes’: sommigen gaan wel heel ver om ‘Beste frituur van Vlaanderen’ te worden

Elk jaar opnieuw geven frituren in heel Vlaanderen alles om verkozen te worden tot ‘Beste frituur van Vlaanderen’. Dat is ook dit jaar niet anders. De ene schreef een nieuwe versie van ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis, de ander maakte een heuse animatiefilm en in Ieper werd zelfs een heuse frietversie van ‘Kamp Waes’ gehouden! Dit zijn de origineelste acties die onze redactie bereikten.

Frituur Luc’s Friet in Leuven heeft meteen enkele zangeressen ingehuurd om een aangepaste versie van ‘Het is een nacht’ in te zingen voor de frituur. Of dat ook genoeg is om verkozen te worden tot ‘Beste frituur van Vlaanderen’ zal nog moeten blijken, maar het resultaat kan je bovenaan dit artikel alvast bewonderen.

Frituur Passevite in Veurne gooide het over een andere boeg. Zij gaven hun curryworsten en hamburgers een stem in een vrolijk animatiefilmpje.

Video: Frituur Passevite

Bonny’s Friethuis in Ieper zag het dan weer iets stoerder. Als rasechte frietstrijders organiseerden zijn een eigen versie van ‘Kamp Waes’ om te kijken wie het waard was om te werken in de ‘Beste frituur van Vlaanderen’. Mogelijk een beetje voorbarig, want nog niet alle stemmen zijn geteld, maar je moet hun zelfvertrouwen bewonderen! En ze hebben in elk geval kosten noch moeite gespaard voor hun campagnevideo.

Video: Bonny’s Friethuis

Frituur ’t Brochetje in Izegem won onze wedstrijd al in 2018, maar gaat er ook dit jaar weer voluit voor met een eigen muziekvideo vol vuurspuwers en danseressen in glitterpakjes. Hun video kan je bekijken op hun Facebook-pagina.

En het moet natuurlijk niet altijd een heuse videoproductie te zijn om in de smaak te vallen. Zo gooiden de uitbaters van De Frietketel in Merksplas hun hond in de strijd. Dat werkt ook altijd!