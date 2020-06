AA Gent traint voor het eerst in groep: “Kunnen we de voorzitter de titel schenken, dan maken we zijn droom waar”

AA Gent-coach Jess Thorup en T2 Wim De Decker hebben donderdag hun troepen bijeengebracht voor de eerste groepstraining in het oefencomplex van de Buffalo’s. Nadat sinds maandag fysieke testen op het programma stonden, werd er voor het eerst met de bal getraind. Het zeer ambitieuze AA Gent - voorzitter Ivan De Witte liet zich eerder al ontvallen resoluut voor de titel te willen gaan - haspelde die eerste oefensessie met twee groepen af. Zo kon, gelet op de coronamaatregelen, voldoende afstand gehouden worden tussen de spelers.

“Nog tot 1 juli zullen we verder trainen in twee groepen, vandaag tekenden 23 spelers present. Zo kunnen we optimaal de coronamaatregelen toepassen”, stelde De Decker. “Het is allemaal wat zoeken en tasten, maar het lukt ons wel. De groep was gretig tijdens de training van een dikke twee uur, met focus op kracht en veldbezetting. Door de hitte begonnen we vroeg deze ochtend. Na 1 juli kunnen we meer accenten beginnen leggen binnen de kern. De medische testen zijn achter de rug en ik moet zeggen dat die allemaal heel goed waren. Dit ondanks de coronapauze.”

De Decker ruilde onlangs het T2-schap bij Antwerp in voor een rol als assistent bij AA Gent. “Deze eerste veldtraining gaf me alvast een heel prettig gevoel. Bij AA Gent beschikken we over een topaccommodatie. Het oefencomplex is fenomenaal. Het zijn aangename dagen.”

AA Gent is zo goed als rond met linksachter Nurio Fortuna (Charleroi) en wil Jonathan David niet zomaar laten vertrekken. Dat wijst erop dat Ivan De Witte en Michel Louwagie echt wel een gooi willen doen naar de titel. “Zoals elk jaar gonst het van de geruchten op de transfermarkt. De ambitie van AA Gent is wel duidelijk en dat is om zo hoog mogelijk te eindigen. Kunnen we de voorzitter de titel schenken, dan maken wij zijn droom waar. Maar eerst moet er nog hard gewerkt worden de komende dagen, weken en maanden”, besloot De Decker.

De spelers mochten na afloop niet douchen en kregen allen hun maaltijd mee naar huis. Morgen/vrijdagvoormiddag worden ze opnieuw op het oefencomplex verwacht. Tot op heden staat er geen oefenstage op het programma.

AA Gent verkocht na 20 dagen al 13.000 abonnementen. Vrijdag is er vanaf het middaguur de start van de vrije verkoop van de abonnementen. Dit zowel online als aan de loketten van de Ghelamco Arena.