Camerabeelden tonen hoe tiener “met grote glimlach op het gezicht” 6-jarige jongen van dak museum gooide

In Londen nadert het proces tegen Jonty Bravery zijn ontknoping. De 18-jarige jongeman gooide in augustus vorig jaar een 6-jarig jongetje van het dak van een museum. “Omdat stemmen het mij opdroegen”, aldus Bravery. De openbare aanklager eist een celstraf van 20 jaar, maar een psychiatrische expert pleit eerder voor een ziekenhuisopname.

De camerabeelden die in de rechtszaal getoond werden, lieten er geen twijfel over bestaan: daarop is te zien hoe Bravery op het dak van het Tate Modern-museum in Londen een jongen oppakt en over een balustrade naar beneden gooit. De 6-jarige kwam 30 meter lager terecht op het dak van de vijfde verdieping. “Met een grote glimlach op het gezicht”, formuleerde openbare aanklager Deanna Heer het.“Op een bepaald moment lijkt hij zijn schouders op te halen en te lachen.”

De beelden tonen ook hoe de ouders van het slachtoffer, een Frans gezin op vakantie in Londen, vol ongeloof en paniek reageren. Volgens Heer dacht de vader van de jongen oorspronkelijk dat het om “een grap” ging, tot hij het lichaam van zijn zoon zag. Toen de vader zich daarop rechtstreeks tot Bravery richtte, antwoordde die: “Ja, ik ben gek.”

De moeder van de jongen reageerde volgens de openbare aanklager “hysterisch”, en moest door het personeel van het museum tegengehouden worden toen ze over de balustrade wilde klimmen om haar zoon te helpen. De jongen overleefde zijn val, maar liep onder meer een gebroken rug, gebroken ledematen en een zware hersenbloeding op. Hij kan sinds zijn val nog steeds niet praten, en zit nog altijd in een rolstoel.

Foto: ISOPIX

“Stemmen”

Na zijn arrestatie vroeg Bravery aan de politie of hij “in het nieuws zou komen”, en zei hij dat hij “erg ongelukkig was” en al een paar maanden “stemmen hoorde” die hem vertelden dat hij mensen moest vermoorden. “Hij zei dat hij aan elke idioot die ooit had gezegd dat hij geen geestelijk probleem had wilde bewijzen dat hij niet thuishoorde in de maatschappij”, aldus Heer. “Hij wilde in het nieuws komen zodat iedereen, en zeker zijn ouders, kon zien dat ze een fout hadden begaan door hem niet te laten opnemen.”

Bravery zou zijn daad ook lang op voorhand gepland hebben, en onderzocht hebben hoe hij het makkelijkst iemand kon vermoorden. “Hij onderzocht drie opties: een vrouw of kind wurgen, een kind verdrinken, of iemand van een gebouw gooien.” Bravery zou op het internet ook onderzocht hebben of “mensen met autisme gegarandeerd aan een gevangenisstraf ontsnappen”, “wat de overlevingskansen zijn van iemand die in de rivier de Thames geduwd wordt”, en “hoe je kan wegkomen met verkrachting”.

Foto: AFP

Gevangenisstraf of ziekenhuisopname?

Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat “de ongevoeligheid en het opvallende gebrek aan emotionele empathie” van Bravery “niet typisch op autisme wijst, maar eerder op psychopathie”. “De beklaagde begreep perfect wat de gevolgen van zijn daden zouden zijn”, aldus Heer. De openbare aanklager eiste dan ook een gevangenisstraf van 20 jaar.

Een forensische psychiater adviseerde het hof echter om Bravery te interneren in het ziekenhuis waar hij momenteel vastgehouden wordt. “Als we het risico voor het publiek willen beperken en de man rehabiliteren, moet hij worden opgenomen.”

Een in elkaar gezakte Bravery hoorde het allemaal aan met zijn T-shirt over zijn hoofd getrokken. Een uitspraak wordt vrijdagochtend verwacht.