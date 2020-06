De politie kon woensdagmiddag opnieuw een exhibitionist oppakken. De man viel enkele jonge meisjes lastig aan de Sint-Pietersplas in Sint-Pieters (Brugge). De agenten snelden ter plaatse en konden de 33-jarige Bruggeling inrekenen. Hij bekende meteen ook een feit eerder die dag.

