KV Oostende laat oog vallen op Franse winger uit Ligue 1

KV Oostende trekt volgens Franse bronnen aan de mouw van Mathias Autret (29), een Franse winger die momenteel zijn laatste contractdagen ingaat bij Brest.

Autret speelde vorig seizoen 23 wedstrijden in de Ligue 1 en was daar goed voor twee goals en drie assists. Hij kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten en is volgens gespecialiseerde sites momenteel zo’n 2 miljoen euro waard. Autret was ooit een Franse jeugdinternational bij de U19. Hij speelde ook nog voor Lorient, Caen en Lens.

Momenteel is de Engelsman Priestley Farquharson (23) op proef aan zee. Het gaat om een centrale verdediger van de Welshe amateurploeg Connah’s Quay. Opvallend: Farquharson was aanvoerder van de Engelse… strandvoetbalploeg op het EK in 2018. Als zijn proefperiode positief verloopt, krijgt hij een contract.