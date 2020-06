Studente (19) krijgt slag in het gezicht omdat ze te ‘zomers’ gekleed is: “Hij noemde ons vuile hoeren”

Gent - “Jullie zijn vuile hoertjes.” Dat is wat de 19-jarige studente Anna Da Costa woensdagavond te horen kreeg toen ze op weg was naar huis. Een café-uitbater bleef hen beledigen, en Anna kreeg uiteindelijk nog een klap in het gezicht van hem. “Er moet iets veranderen, dit soort zaken gebeuren te vaak”, zegt ze.

De Gentse studente was woensdag rond middernacht naar huis aan het stappen met een vriendin toen het fout liep. Het begon toen Anna haar deodorant uit haar zak liet vallen bij een café op de hoek van de Krevelstraat en de Sint-Lievenspoortstraat. Eén van de klanten riep iets naar hen, en al snel volgden anderen. “Vanuit het deurgat besloot de cafébaas ons uit te schelden”, zegt Anna.

“We waren zomers gekleed, een rokje en een topje. Maar het was dan ook 30 graden”, zegt Anna. “Die man vond er niets beter op dan naar ons te roepen dat we vuile hoertjes waren en dat hij ons ging neuken.” Toen Anna hem confronteerde met zijn uitspraken en zei dat dit niet acceptabel was, was zijn uitleg simpel: “Ik ben toch een homo en jij bent lelijk en dik”, zei hij tegen haar.

Uiteindelijk besloten Anna en haar vriendin Fee te vertrekken. Maar de man bleef hen uitschelden. Toen de studente en haar vriendin enkele klanten op het terras aanspraken op zijn gedrag, kreeg Anna uit het niets een klap in haar gezicht van de cafébaas. “Mijn vriendin heeft onmiddellijk de politie gebeld”, zegt ze. Wat zij niet begreep, was dat de andere klanten niks deden. “Ze lieten het gewoon gebeuren in plaats van mij te helpen of te verdedigen.”

Eens de politie aangekomen was, legde Anna klacht neer. “Ik had enorme hoofdpijn door die slag, ik ben donderdag ook nog naar de dokter geweest om de vaststellingen te doen.” Zij hoopt dan ook dat de politie actie onderneemt. “Ik hoop dat hij gestraft wordt. Ik ben het echt beu dat zulke dingen blijven gebeuren. Er zijn zoveel vrouwen die lastiggevallen worden of erger. Dit moet stoppen.”

De Gentse politie is op de hoogte en is een onderzoek gestart.