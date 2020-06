Populaire TikTok-ster (16) met meer dan miljoen fans pleegt zelfmoord

De populaire Indiase TikTok-ster Siya Kakkar (16) heeft donderdag zelfmoord gepleegd in New Delhi. Dat melden Indiase media.

Kakkar had meer dan één miljoen fans op TikTok, een vooral bij jongeren erg populaire video-app, en was vooral bekend omwille van haar dansvideo’s.

Kakkar zou donderdagavond lokale tijd een eind hebben gemaakt aan haar eigen leven in haar ouderlijke woning in New Delhi, aldus Indiase media. De politie onderzoekt de zaak.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.