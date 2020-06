Child Focus brengt alarmerend fenomeen rond tienerpooiers in kaart: “Tienermeisjes uit welgestelde milieus zijn de nieuwe prooi”

Brussel -

In een nieuw rapport brengt Child Focus op basis van 144 geopende dossiers het alarmerende fenomeen rond tienerpooiers in kaart. Opvallend: niet alleen meisjes met een verleden in jeugdinstellingen worden seksueel uitgebuit door stadsbendes. “We zien almaar meer verhalen van tienermeisjes uit welgestelde milieus die in de greep zitten van pooiers”, zegt onderzoekster Charlotte Verhofstadt. Child Focus eist dringend meer middelen voor preventie op scholen, meer politiek engagement en een uniforme aanpak bij politie en parketten.