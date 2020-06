Anderlecht leent Knowledge Musona opnieuw uit aan Eupen

Anderlecht leent middenvelder Knowledge Musona (33) opnieuw uit aan Eupen, dat de Zimbabwaan de voorbije zes maanden ook al huurde van de Brusselaars. Dat maakten de Oostkantonners donderdagmiddag bekend.

Musona volgde Marc Coucke in 2018 van KV Oostende naar Anderlecht, maar kwam amper tien keer in actie voor paars-wit. Dat leende hem in januari 2019 zes maanden uit aan Lokeren. Een jaar later trok Musona, opnieuw voor zes maanden, naar Eupen. Daar groeide hij al snel uit tot basisspeler en was hij ook twee keer trefzeker voor de coronacrisis de competitie stillegde.