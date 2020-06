Nu al duizenden zonnekloppers op het strand, redders houden hart vast voor het weekend: “Corona lijkt soms niet meer te bestaan”

Blankenberge -

Een drukte van jewelste in Blankenberge: woensdag en donderdag troepten duizenden mensen samen op het strand. Aangezien het strandplan pas zaterdag ingaat, was het alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De redders hopen op meer verantwoordelijkheid van de badgasten deze zomer. “Het is aftellen naar de uitrol van ons strandplan zaterdag”, zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).