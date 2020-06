Het mysterie van de trouwjurk en het kostuum: Nederlandse vrouwen doen vreemde vondst op 34 kilometer van elkaar

Terugkomen van vakantie en een trouwjurk in je tuin vinden. Het overkwam de Nederlandse Aly Oedzes Dijk uit Jonkersvaart, in de provincie Groningen. 34 kilometer verderop vond een andere vrouw, Renee Bult, een trouwpak terug in haar voortuin in Westerbroek.

“We kwamen terug van vakantie, en mijn man ging even een rondje lopen met de hond. Toen zag hij de kledingzak met daarin de jurk in de haag liggen. Volgens mijn dochter lag hij daar al drie dagen. Zij durfde hem niet te pakken”, zo vertelt Aly.

Hoe de jurk in haar tuin beland is, is een groot mysterie. Volgens Aly ziet de jurk er nog te netjes uit om weg te gooien. “Er zit van alles bij, zoals een hoofdtooi en een sluier.”

34 kilometer verderop

34 kilometer verderop trof Renee Bult een trouwpak aan in haar voortuin in Westerbroek. “Ik heb bij de weg altijd een tafeltje staan met daarop spulletjes die mensen mee mogen nemen. En opeens lag er iets wat niet van mij was. Het was een kledingzak met daarin een pak.” Renee liet de zak een paar dagen liggen, maar de eigenaar meldde zich niet. In het pak staan initialen geborduurd en de trouwdatum: 27 mei 2011.

Beide vrouwen deelden de bijzondere vondsten op Facebook, maar of de twee outfits met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. Maar Renee ziet wel een mogelijk verband. “Misschien dacht hij wel: ‘Jij doet mijn pak weg, dan doe ik dat met jouw jurk!’”

Renee heeft het pak naar het Leger des Heils gebracht, en ook Aly wil de jurk weggeven aan het goede doel. “Of ik de jurk zelf niet wil passen? Haha. De jurk is van een lang en dun persoon, daar pas ik niet in. Ik ben inmiddels 32 jaar getrouwd.”

