Johnny Thijs, de expert die geen verplichte mondmaskers wou: “Geen enkele wetenschappelijke grond voor”

Johnny Thijs, de enige captain of industry in de GEES, is er absoluut niet rouwig om dat de politiek past voor een verplichting van mondmaskers in de winkels. Hij verzette zich met hand en tand tegen de maatregel. Je krijgt het niet uitgelegd, vindt hij, en het wetenschappelijk nut is niet aangetoond. “Het is jammer dat we met de GEES niet eendrachtig achter onze beslissing zijn blijven staan.”