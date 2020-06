Bronstige dieren goed voor 23.000 minuten vertraging op de trein

Treinen lopen niet alleen vertraging op door technische mankementen of ongevallen, maar ook door aanrijdingen met dieren. Vorig jaar waren er 36, blijkt uit een antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een vraag van N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman.

Dat lijkt niet veel, maar de aanrijdingen zijn naast de schade aan de toestellen ook goed voor maar liefst 23.000 minuten vertraging. Omgerekend zijn dat 16 dagen, toch veel. Vooral everzwijnen (7), wild (6) , honden (4) en voor Infrabel ongekende dieren (12) zijn de boosdoeners. Maar ook een aanrijding met twee reeën, een koe, een schaap, een hinde, een hert en zelfs een vogel noopten treinbestuurders om te stoppen. “Er zijn uiteraard veel meer aanrijdingen met kleinere dieren, maar daar stoppen treinen niet altijd voor,” zegt Roggeman. Infrabel werkt overigens een actieplan uit om het aantal ongevallen te verkleinen. Vaak gebeuren die immers op dezelfde plaatsen. Vooral in Oost-Vlaanderen en Limburg gebeuren de meeste aanrijdingen. Die zijn trouwens vooral in januari, februari en oktober een fenomeen. “Voor oktober is dat mogelijk te wijten aan de bronsttijd in het najaar van wild en de hormonen die de dieren dan drijven”.