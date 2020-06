De eerste Gentse groepstraining van het jaar zit erop. Jess Thorup verwelkomde donderdag in het Gentse oefencentrum zijn kern met de wens van zijn bestuur in gedachten: beter doen dan de tweede plaats vorig jaar. Gesprek met een Deen die dit jaar moet oogsten.

Lang geleden dat we een artikel over AA Gent nog eens openden met Hein Vanhaezebrouck. Herinnert u het zich nog, dat in Oost-Vlaanderen gezegende seizoen 2014-2015? De Buffalo’s pakten toen de titel, ...