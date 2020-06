Open VLD wil verplichte rustdag voor handelaars laten vallen

Handelaars moeten tot eind dit jaar onbeperkt open kunnen blijven, om zo een deel van het verlies goed te maken dat ze tijdens de coronacrisis hebben geleden, vindt Open VLD. De Kamerleden Kathleen Verhelst en Robby De Caluwé hebben daarom een wetsvoorstel klaar dat de verplichte rustdag tot eind dit jaar schorst.

“Voor veel zaken is een goede omzet halen in de rest van het jaar een kwestie van leven of dood. We willen hen alle middelen aanreiken om dit te realiseren. Met deze maatregel kunnen handelaars hun ‘verloren’ verkoopdagen inhalen om hun stock maximaal kwijt te geraken,” zegt De Caluwé. De liberaal wijst er nog op dat handelaars zelf kunnen beslissen of ze de rustdagen willen schrappen of niet. Uit cijfers van handelsfederatie Comeos blijkt dat modeketens de eerste vijf maanden van dit jaar 40 procent minder omzet hebben gedraaid. Unizo becijferde dan weer dat tot een kwart van de ondernemers zinnens is om het jaarlijks verlof te schrappen. Hen de keuze laten op (bepaalde) rustdagen toch te openen, kan daarom een oplossing zijn, klinkt het.