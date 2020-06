“België is één van grootste doelwitten ter wereld van cyberaanvallen”

Belgische bedrijven zijn een geliefkoosd doelwit voor cyberaanvallen, zo blijkt uit een rapport van de gespecialiseerde verzekeraar Hiscox. Het voorbije jaar werd 49 procent van de ondernemingen in ons land het slachtoffer. Dat is een forse daling tegenover 2018 (71 procent), maar ligt wel boven het wereldwijd gemiddelde van 39 procent. Bovendien is meer dan één op tien van de getroffen Belgische bedrijven een zogenaamd “super target”, waarbij ze niet één aanval maar honderden incidenten te verwerken kregen. Ook dat is slechter dan het internationale gemiddelde.

Cyberaanvallen worden beschouwd als een steeds grotere economische dreiging. Door in de computersystemen te infiltreren kunnen hackers de activiteiten van een bedrijf tot stilstand brengen of waardevolle gevoelige informatie zoals klantengegevens of bedrijfsgeheimen stelen. In het ergste geval kan een onderneming hierdoor wekenlang niet opereren, zoals recentelijk het geval was bij weefmachinefabrikant Picanol en de vliegtuigonderdelenfabrikant ASCO.

Cyberaanvallen worden ook steeds doeltreffender, stelt Hiscox. Hoewel minder bedrijven het slachtoffer worden, stijgen de kosten veroorzaakt door cyberaanvallen. Voor een gemiddeld Belgisch bedrijf gaat het om 54.700 euro per jaar, een verzesvoudiging tegenover 2018. De hoogste kost lag vorig jaar op maar liefst 13,6 miljoen euro. Hackers krijgen echter zelden wat ze willen: in meer dan acht op de tien gevallen betaalden de Belgische bedrijven geen losgeld.

Toch lijken onze ondernemingen de dreiging te onderschatten. In plaats van hun bescherming te verhogen, hebben ze het voorbije jaar hun uitgaven voor cyberbeveiliging verlaagd, klinkt het, tegen de internationale trend in. Verzekeraar Hiscox waarschuwt dat het nochtans niet enkel multinationals zijn die met cyberaanvallen te maken krijgen: 20 van de 61 “super targets” waren micro-ondernemingen met maximaal tien werknemers.