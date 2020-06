Heb je in de winkel geen gepelde noordzeegarnalen meer gevonden? Je bent niet alleen. Zowat alle Belgische supermarkten kampen momenteel met een tekort. De oorzaak: de strenge coronamaatregelen in Marokko. De enige oplossing: zelf pellen.

“Het is een publiek geheim dat onze verse noordzeegarnalen bijna allemaal gepeld worden in Marokko”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “De voornaamste reden is de loonkost. Zo’n arbeidsintensieve ...