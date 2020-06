KV Oostende test een echte strandvoetballer: “Hij is een menselijke berg”

Wie past beter bij een kustclub dan een echte stransvoetballer. Sinds vandaag test Priestley Farquharson (23) bij KV Oostende. Dat is een Engelse centrale verdediger, maar vooral de aanvoerder van het Engelse Beach Soccer Team. “Hij heeft een ongelofelijke conditie.”

Wie in google de naam Priestley Farquharson krijgt vooral foto’s als resultaat. Foto’s op afgebakende velden op omgewoelde stranden overal ter wereld. Priestley Farquharson is een 61-voudige international. Niet in het veldvoetbal, maar wel in het beach soccer. In 2018 was hij nog aanvoerder van de Engelse nationale ploeg op het EK in Italië.

Toch traint hij nu mee bij KV Oostende. De Amerikaanse eigenaars scouten datagericht en de statistieken van Farquharson blijken indrukwekkend. Door in het zachte zand te voetballen is zijn conditie enorm, zijn sprongkracht uitstekend en zijn snelheid indrukwekkend. Bij KVO krijgt hij nu even de tijd om te bewijzen wat hij waard is in het professionele veldvoetbal.

Niet dat Farquharson het ook niet gewoon is om op gras te spelen. De man van 1.91 meter speelde vorig jaar bij de Welshe eersteklasser Connah’s Quay Nomads FC. Dat is niet echt professioneel niveau, maar de resultaten waren goed en ze speelden zelfs voorrondes van de Europa League tegen Partizan Belgrado. Farquharson was goed voor 2 goals en 4 assists in 24 matchen.

Veel lof

Daarvoor speelde de verdediger vooral bij kleinere clubs in Engeland, maar overal maakte hij indruk. Bij Nomads moest hij ook eerst 14 dagen testen, maar daarna zei coach Jack Sargeant. “Priestley hier houden was een gemakkelijke beslissing. Hij kan zich meten met iedereen in deze liga. Meer nog, als iemand hem uitdaagt voor een loopduel dan is het onmogelijk om van hem te winnen. Hij is het snelste wat ik op dit niveau al zag. Priestley is a man mountain, een menselijke berg.”

KV Oostende kan wel een bewegelijke, sterke centrale verdediger gebruiken. Met zo’n uitzonderlijk profiel zijn de verwachtingen uiteraard hoog gespannen.”