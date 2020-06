Nu presentatoren alleen nog elkaar beledigen: is er toekomst voor ‘Veronica inside’ of zijn alle bruggen opgeblazen na de racisme-rel?

De oorlog tussen het gouden trio van het populaire voetbalprogramma Veronica Inside na de racisme-rel woedt in alle hevigheid voort. Door de open oorlog is de laatste aflevering definitief geschrapt. De twee beweren nu ook dat de politiek -en zelfs het koningshuis- de programmamakers onder druk gezet heeft om een excuus-aflevering te maken. Zo lijkt het stilaan op een complot van de voetbalwereld en politiek correct Nederland. Of het programma terugkomt, is niet zeker. Wie weet kan het vele geld dat de analisten eraan verdienen zalvend werken. Veronica inside komt niet meer terug in de huidige vorm, maar met hier en daar wat retouches mogelijk nog wel.