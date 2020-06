Directie houdt vast aan 24 ontslagen in Antwerpse Zoo en Planckendael: “Geen andere optie”

Antwerpen - De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen heeft donderdag na sociaal overleg beslist om vast te houden aan de intentie om 24 van de 350 medewerkers in de Antwerpse Zoo en Planckendael te ontslaan vanwege de coronacrisis. De ontslagen worden vrijdag aan de betrokken medewerkers betekend. Het vakbondsfront reageert ontgoocheld.

“De directie nam de tijd om in alle ondernemingsraden antwoorden te geven op vragen en heeft ook alle suggesties en voorstellen van de sociale partners bestudeerd en beantwoord”, klinkt het in een mededeling. “De voorstellen van de werknemersafvaardiging hebben niet tot een wijziging van de intentie tot ontslag van 24 medewerkers om economische redenen geleid, verspreid over beide parken.”

De intentie tot de ontslagen werd twee weken geleden bekendgemaakt. Volgens de KMDA heeft de lockdown de voorbije maanden tot een omzetverlies van 10 miljoen euro geleid en is het einde nog niet inzicht omdat de parken nog steeds veel minder bezoekers mogen ontvangen dan normaal, terwijl de operationele kosten blijven.

“Ik probeer er alles aan te doen om onze parken open te houden en te redden”, zegt Dries Herpoelaert, algemeen directeur van de Zoo en Planckendael. “De Zoo is van ons allemaal. De coronacrisis en haar financiële gevolgen laten ons echter geen andere optie. Dierenwelzijn zal wel altijd nummer één blijven in de parken en de dieren zullen altijd optimaal verzorgd worden.”

Vakbond ontgoocheld

Het vakbondsfront neemt akte van de beslissing. “We hebben het in de Zoo aanwezige personeel ingelicht en vrijdag doen we hetzelfde in Planckendael”, zegt Steve Rosseel (ACV). “De directie heeft wel een ander idee over sociaal overleg dan wij. Ze wilde de intentie tot ontslag duidelijk gewoon omzetten in effectief ontslag.” Of er acties zullen volgen, is nog niet duidelijk.