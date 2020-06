Cercle Brugge pakt uit met zesdelige online docuserie “We beat as one”: bekijk hier de eerste aflevering

Juventus deed het en Amazon Prime met Manchester City en ooit pakte het reclamebureau Bonka Circus van Vincent Kompany uit met ‘Iedereen Duivel’ maar een Belgische club die een heuse docuserie bestelde? Cercle Brugge deed het wel? Cercl’tje wil graag groot zijn in kleine dingen en wil dat nu weer doen met de 6-weken durende documentaireserie ‘We beat as one’ waarin men U en mij een unieke blik achter de schermen gunt. Het startschot werd vandaag gegeven.

Het mag allemaal weer wat losser met film, theater, zwemmen en topsport maar de traditionele fandagen zijn er nog niet bij in de nadagen van corona. De nieuwe Cercle-voorzitter Vincent Goemaere profileerde zich de afgelopen zes maanden al kundig als frisse vernieuwer. De geïmproviseerde ‘Never give up’ champagne was een onverwacht schot in de roos en moet navolging krijgen met deze ‘WE BEAT AS ONE!’ . Via deze zesdelige online serie wil men de fan een nooit eerder geziene blik in het dagelijkse reilen en zeilen van de Vereniging geven.

Cercle deed daarvoor een beroep op VRT –journalist Bart Aerts en Watertower tv-productions.In de eerste aflevering probeert men weer aan te knopen met het supergevoel van fans en spelers na de ongelooflijke inhaalrace eind vorig seizoen. De medische testen en de eerste training staan centraal. Bestuurders, trainers en spelers geven hun gevoelens weer bij de doorstart na ruim drie maanden. De nog steeds tegen leukemie vechtende doelman Miguel Van Damme praat over zijn strijd die al 4 jaar duurt en zijn come-back.

“We beat as one “ is 6 weken lang om 18 uur te zien op cerclebrugge.be, Facebook én YouTube.