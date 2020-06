Duitse onderzoekers nemen gas terug: “Mogelijk kunnen we verdachte van moord op Madeleine McCann niet aanklagen”

Het dossier tegen Christian Brückner, de hoofdverdachte voor de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann, lijkt dan toch niet zo sterk als eerst werd gedacht. De openbare aanklager van de stad Braunschweig waarschuwt nu dat de man “mogelijk niet aangeklaagd kan worden” door een gebrek aan bewijs, ook al zijn de onderzoekers nog steeds overtuigd van zijn schuld.

Christian Brückner (43) is de voornaamste verdachte in de zaak rond de verdwijning van het driejarige meisje sinds Hans Christian Wolters, de openbare aanklager van de stad Braunschweig, had laten verstaan dat er “concreet bewijs” was dat Madeleine McCann dood was. De Duitse autoriteiten zouden namelijk beschikken over telefoongegevens waaruit zou blijken dat Brückner in mei 2007 op het moment van de verdwijning in de buurt van het vakantieappartement van de familie-McCann in het Portugese Praia da Luz vertoefde.

“Mogelijk moeten we het dossier toch afsluiten”

Maar enkele weken nadat Brückner in beeld kwam als hoofdverdachte, en er eindelijk een doorbraak leek te zijn gerealiseerd in de zaak die de hele wereld al meer dan een decennium fascineert, nemen de Duitse onderzoekers nu gas terug. “We moeten realistisch zijn, en beseffen dat dit onderzoek misschien niet zal leiden tot een formele aanklacht voor de moord op Madeleine McCann. Mogelijk moeten we het dossier toch afsluiten als we het ontbrekende bewijs niet vinden”, waarschuwt openbaar aanklager Wolters donderdag in de krant ‘Braunschweiger Zeitung’. “Ik kan de afloop van ons onderzoek momenteel niet voorspellen. We blijven wel overtuigd van de schuld van de verdachte, en bewandelen nieuwe pistes waarvan we hopen dat ze het onderzoek een nieuwe impuls geven.”

Eén van die nieuwe pistes zou moeten komen van de 400 telefoontips die de onderzoekers ontvingen nadat de nieuwe ontwikkelingen rond Brückner drie weken geleden uit de doeken werden gedaan in een opsporingsprogramma op de Duitse televisie. Volgens een insider zouden de meeste van die tips echter “weinig waarde” hebben.

Tijd dringt

De tijd dringt intussen: Brückner zit momenteel een celstraf van 21 maanden uit in een gevangenis in het Duitse Kiel voor drugsmokkel, maar komt in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Dat zou volgende week het geval al kunnen zijn, als de rechtszaak die de advocaten van de man hebben aangespannen voor het Duitse Federale Gerechtshof in zijn voordeel uitvalt.

In december werd Brückner nochtans ook schuldig bevonden aan de brutale verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in 2005, en veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Maar zolang de beroepsprocedure tegen die veroordeling loopt, is zijn straf niet definitief. Volgens de advocaten van Brückner maakte de Duitse overheid namelijk misbruik van de wetgeving rond het Europese aanhoudingsbevel door hun cliënt te laten uitleveren voor zijn drugsveroordeling, om hem vervolgens aan te klagen voor de verkrachting. Een uitspraak in die zaak voor het Europees Hof voor Justitie wordt verwacht op 17 juli.

De Duitse autoriteiten doen er intussen alles aan om Brückner in de cel te houden. “Het is altijd handig om te weten waar een verdachte zich bevindt, zodat je hem indien nodig kan spreken”, aldus Wolters. “En een gevangenisstraf biedt natuurlijk ook de garantie dat een gevangene geen nieuwe misdrijven pleegt.” Gevreesd wordt dat Brückner na zijn eventuele vrijlating zou reizen naar een land dat geen uitleveringsverdrag met Duitsland heeft, en zo ontsnappen aan een proces.