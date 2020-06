Dronken fietser rijdt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) opzettelijk aan tijdens interview

/ Hasselt - Tijdens een interview met TV Limburg is Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aangereden door een dronken fietser. De man wilde zo zijn ongenoegen uiten over het beleid van de politicus. Enkele omstanders verwittigden de politie, die de fietser vervolgens in de boeien sloeg en meenam voor verhoor.

De fietser was kort voor de botsing al te zien op de camera van de regiozender. De kabinetschef van de burgemeester kon erger voorkomen, al was de man niet van plan om zomaar te vertrekken. Ook toen de cameraploeg een andere locatie zocht voor het interview, bleef de dronken fietser de burgemeester lastigvallen. Vandeput zelf bleef de hele tijd opvallend rustig en besloot geen klacht in te dienen.