Congo wil drie Belgen uit land zetten na racisme tegen vader Kompany: “We gaan u opzetten, voor in het museum”

Drie Belgen zijn in Lubumbashi, Congo gearresteerd nadat ze zich op facebook uitermate racistisch hadden uitgesproken over Pierre Kompany. De Belgen reageerden op een nieuwsbericht waarin vader Kompany, burgemeester in Ganshoren, excuses vraagt van de Belgische Staat en het koningshuis om wat er in de koloniale tijd gebeurd is. Congo wil hen nu uitwijzen.