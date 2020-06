KMI waarschuwt simultaan voor hitte én onweer met “hagelstenen van om en bij 3 centimeter”

Het KMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd voor onweer. Dat zou vrijdag over het land trekken en “lokaal hevig kunnen zijn”. Als de voorspellingen van sommige modellen van hagelbollen “van om bij 3 centimeter” waarheid worden, zou die waarschuwing zelfs opgeschaald kunnen worden naar code oranje.

“Vrijdag worden er in de loop van de namiddag en avond regen- en onweersbuien verwacht vanuit Frankrijk die lokaal hevig kunnen zijn”, waarschuwt het KMI. “Die onweersbuien kunnen lokaal tot wateroverlast leiden, en ook gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het onweersrisico houdt ook nog aan in de nacht naar zaterdag.” Daarom kondigt het KMI in het hele land code geel af voor onweer van vrijdagmiddag tot zaterdagochtend.

Aangezien er lokaal op een uur tijd zelfs meer dan 30 liter regen per vierkante meter kan vallen, en dat er een kans bestaat op hagelstenen van om en bij 3 centimeter, kan die waarschuwing morgen zelfs nog opgeschaald worden naar oranje.

Ook code geel voor hitte

Simultaan geldt in delen van Vlaanderen nog altijd code geel voor hitte. Met name in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant waarschuwt het KMI voor temperaturen tot boven 30 graden. “In het centrum van het land klommen de maxima dinsdag al boven 25 graden, gisteren lagen de maxima op vele plaatsen rond of net boven 30 graden. Zaterdag wordt het minder warm, maar waarschijnlijk liggen de maxima nog rond of iets hoger dan 25 graden in het centrum van het land en de Kempen”, klinkt het.