Lommel SK heeft donderdagmiddag een verrassende transfer bekendgemaakt. Verdediger Stijn Wuytens, vaste waarde bij het AZ dat afgelopen seizoen aan de kop van de Eredivisie gelijke tred hield met Ajax, tekende voor vijf jaar bij de tweedeklasser.

Wuytens is de eerste grote versterking die de nieuwe eigenaars van City Football Group naar de Gestelsedijk halen. Voor de 30-jarige verdediger is het een terugkeer naar de heimat, want hij is afkomstig van het nabijgelegen Hechtel-Eksel.