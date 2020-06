Van kunststudent naar postbode tot rekkenvuller: de opmerkelijke roots van Thomas Meunier, de nieuwste aanwinst van Borussia Dortmund

D’Ardennen zijn de setting van een steengoede Vlaamse film en een uitverkoren vakantiebestemming in deze tijden van corona, maar het is ook de geboortegrond van Thomas Meunier (28), hoeksteen van de Rode Duivels en de nieuwe aanwinst van Borussia Dortmund. Onze reporter ging op zoek naar de roots waar hij zo trots op is. Een verhaal langs gebroken ramen, een job in de ruitenfabriek en kunst als, euh, venster op de wereld.