Zorgpersoneel krijgt horecapremie van 300 euro als bedankje (maar personeel van woon-zorgcentra valt uit de boot)

De commissie Financiën heeft donderdag ingestemd met een voorstel van SP.A en PS om federale personeelsleden van de zorgsector een bijkomende zorgpremie van 300 euro te geven. Maar opvallend: werknemers van de Vlaamse overheid (met name het personeel in woon-zorgcentra) vallen uit de boot, want een soortgelijk voorstel in het Vlaams Parlement werd woensdagavond weggestemd.

De regering gaf werkgevers eerder al de mogelijkheid om hun personeel, als waardering voor het werk tijdens de coronacrisis, een horecacheque van 300 euro netto te geven. Het personeel is daarvoor echter afhankelijk van de goodwill en de financiële draagkracht van hun werkgever. “Uitgerekend ziekenhuizen, woon-zorgcentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg zitten door de crisis in slechte financiële papieren, waardoor het personeel daar uit de boot valt”, aldus SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir. “Je krijgt toch aan niemand uitgelegd dat uitgerekend het zorgpersoneel niet beloond zou worden om ons land draaiende te houden tijdens deze crisis.”

Het voorstel zal de overheid 37,5 miljoen euro kosten, voor 125.000 zorgverleners.

Vlaams personeel valt uit de boot

SP.A diende gisteren een soortgelijk voorstel in voor het Vlaamse niveau, maar dat werd weggestemd door de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. 127.000 zorgverleners, met name in de Vlaamse woon-zorgcentra, vallen zo uit de boot. Dat voorstel had de Vlaamse overheid 38 miljoen euro gekost.