Hij is nog maar 25, maar zijn passie is “big business” geworden. Ethisch hacker Inti De Ceukelaire, die de paus, president Trump en “pornomensen” beetnam, heeft vier miljoen euro opgehaald voor zijn bedrijf. Daarmee wilt hij het internet beter beveiligen tegen cybercriminelen.

