Van “pff… een negerke” tot “eten maken is meisjeswerk”. Was Jommeke racistisch, conservatief en vrouwonvriendelijk?

Jef Nys was duidelijk, bij zijn dood in 2009: Jommeke mag nooit in aanraking komen met racisme, geweld, religie en seks. Toch was Zonnedorp onder zijn pen geen vrijhaven van verdraagzaamheid en diversiteit: vrouwen doen er de was en de plas, er werd stevig gevloekt en een zwarte was ooit een “neger”, een wildeman die de blanke wil opeten. Nu het 300ste album uit is, is het tijd om in de roots van Jommeke te duiken. En die zijn getekend – jaja – door de conservatieve, rechtse opvattingen van Nys.