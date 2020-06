Acht acteurs staan in ondergoed op de foto: “Iemand zei ‘ze durven het toch maar’. Dat moet je juist niet zeggen”

Met negen op een rij staren ze je aan. In hun ondergoed. Een ballon in de hand. Het promobeeld voor de nieuwe tragikomische Canvas-reeks Albatros – waarin een groep zwaarlijvigen op ‘kilokamp’ gaat in de Ardennen – is in-your-face. Het is moeilijk om er niéts bij te denken. Maar wat vinden de acteurs eigenlijk zelf van de foto?