Anderlecht-spelers veilen zelfgemaakt schilderij voor SOS Kinderdorpen: bekijk het resultaat

Vorige week maakten de spelers van Anderlecht een schilderij met behulp van kunstenaar Pim Smit. Het werk is nu af en wordt vanaf morgen geveild voor SOS Kinderdorpen.

Het initiatief werd genomen door sponsor Allianz Belgium. Zij wilden iets doen voor het goede doel en kregen snel de hulp van Anderlecht en Vincent Kompany. Vince The Prince reisde ooit naar Afrika voor SOS Kinderdorpen en kwam nu ook het schilderij mee ondertekenen. Het echte werk - het geklieder met spuitbussen en penselen- werd echter geleverd door spelers Michel Vlap, Marco Kana, Hendrik Van Crombrugge, Elias Cobbaut, assistent Jonas De Roeck, speelster Charlotte Tison en enkele supporters. Zij zetten hun kwaliteiten letterlijk en figuurlijk in de verf. Het resultaat kunt u nu bewonderen in onderstaand filmpje en vanaf morgen kunt online bieden op de veilingsite via deze link.